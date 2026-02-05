Perrito espera ser adoptado en Los Portales de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Atado a un tubo dentro de Los Portales, justo afuera del Burger King del Centro Histórico de Morelia, un perrito se ha convertido en una escena que no pasa desapercibida para quienes caminan por la zona.

Junto a él, un cartel escrito a mano llama la atención de los transeúntes. En el mensaje se lee: “¿Me quieres adoptar? Estoy abandonado. Estoy Fellito, pero soy un amor. Tengo hambrita”.

De acuerdo con trabajadores del área, el perrito solía acompañar a personas en situación de calle que transitaban por la zona; sin embargo, en días recientes quedó solo. Ante el riesgo de que fuera atropellado debido al constante flujo de vehículos y peatones, fueron los mismos empleados quienes decidieron atarlo momentáneamente en un sitio visible y seguro, con la intención de protegerlo y facilitar que alguien pudiera brindarle un hogar.

Los trabajadores aclararon que el animal no fue abandonado por ellos, sino resguardado de manera temporal, y que la intención principal es que sea adoptado. Señalaron, además, que se trata de un perrito dócil y cariñoso.

La imagen del can, acompañado únicamente por un cartel, ha generado reacciones entre quienes pasan por el lugar y vuelve a evidenciar la problemática del abandono animal en el Centro Histórico de Morelia, así como la importancia de la adopción responsable.