Sin alcohol ni machetes, refuerzan reglas de convivencia para el Festival del Torito de Petate

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el Festival del Torito de Petate estará totalmente prohibido el consumo de alcohol; además, las y los participantes no podrán portar machetes ni utilizar música o elementos que hagan apología del delito, recalcó Fátima Chávez Alcaraz, titular de la Secretaría de Cultura de Morelia.
En entrevista colectiva, la secretaria señaló que desde que el Ayuntamiento impulsó la realización de esta actividad en el primer cuadro del Centro Histórico se ha promovido un proceso de pacificación, con el objetivo de evitar riñas e incidentes que se registraban en ediciones anteriores.
Aunado a esto, Chávez Alcaraz indicó que, mediante pláticas con las y los artesanos, se ha impulsado un reglamento de convivencia para este carnaval, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 14 de febrero, desde la Fuente de Las Tarascas hasta la Catedral de Morelia.
Agregó que se registraron 90 toritos participantes; no obstante, el día del evento se prevé la llegada de al menos 120. Asimismo, conforme a lo estipulado en la convocatoria, resaltó que a los primeros 50 registrados se les otorgó un estímulo económico para apoyar los gastos de los insumos necesarios para la elaboración de sus toritos.
RPO