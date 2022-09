Pasalagua acepta que estuvo mal retener unidades de transporte escolar

Morelia (MiMorelia.com).- Luego de la problemática que se registró el día con unidades del transporte escolar, el dirigente estatal de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT) José Trinidad Martínez Pasalagua, aseguró que ellos ya no quieren andar en las calles nuevamente, pero que, tampoco van a tolerar

El dirigente estatal del CRT, en entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite en Morelia por el 105.1 de FM, de lunes a viernes en un horario de 3:30 pm a 5:00 pm, señaló que desde el pasado 4 de mayo del 2020 se generó una reglamentación para el transporte escolar y para el personal, ahí les dieron 90 días para modernizar su servicio en todas las escuelas, pero además se marcaron reglas para operar.

Pasalagua detalló que el transporte para primaria lo puede prestar un vehículo tipo urban, toyota o combi de 15 asientos, para el servicio de nivel secundaria, preparatoria y universidades tiene que ser en camiones de más de 20 pasajeros, no deben tener más de 10 años y no pueden modificar el interior del vehículo, deben traer los asientos de agencia, además, el conductor debe tener una capacitación cada año, que señala no han hecho.

También enlista que, deben pintar las unidades de color amarillo y debe contar con la leyenda de “transporte escolar” el nombre de la escuela y número económico, para que les autorice la COCOTRA deben tener un contrato con la escuela, no con los particulares y este debe de renovarse mensualmente.