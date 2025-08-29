Morelia

Participa FGE en inspección a recicladora de PET en Morelia por carecer de permisos ambientales

La acción se realizó por PROAM y la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, en una acción coordinada con la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROAM), participó en una inspección a una recicladora de PET ubicada en el fraccionamiento Rincón del Tarasco, ubicada al poniente de Morelia.

Durante la diligencia se verificó la documentación necesaria para el funcionamiento legal del establecimiento, misma que no se encontraba en regla. Por ello, la PROAM procedió a la clausura del inmueble, colocando los sellos correspondientes, mientras que la Fiscalía acompañó la acción para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

La institución reitera su compromiso de supervisar y garantizar que los establecimientos cumplan con la legislación ambiental vigente, en beneficio de la protección del ambiente y la fauna en Michoacán.

