Cumplimenta FGE orden de cateo en predio relacionado con delitos contra el ambiente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, cumplimentó una orden de cateo en un predio del municipio de Pátzcuaro, por su posible relación en delitos contra el ambiente.

En atención a una noticia criminal, se tuvo conocimiento sobre la presunta comisión de un delito ambiental en un predio denominado El Aguacate, ubicado en la localidad del mismo nombre, donde se apreciaban derribo de arbolado y plantaciones inducidas de aguacate aparentemente sin autorización legal. Derivado de los actos de investigación, se recabaron datos de prueba que fueron presentados para solicitar la respectiva orden de cateo, misma que fue obsequiada por la autoridad jurisdiccional.

Al dar cumplimiento al mandato judicial, agentes de la Policía de Investigación realizaron una acción operativa en el sitio señalado, en el que se confirmó la presencia de tocones de arbolado, así como la plantación inducida de aguacate.