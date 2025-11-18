Paquito D’Rivera llega al FMM con una noche de jazz gratuita en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este viernes 21 de noviembre, la Plaza Valladolid será sede del concierto gratuito que ofrecerá Paquito D’Rivera, compositor cubano y figura emblemática del jazz latino, reconocido por su virtuosismo en el saxofón, destacó Verónica Bernal Vargas, directora general del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” (FMM).

En entrevista para MiMorelia.com, la directora señaló que es un honor contar con la participación de un artista con 16 premios Grammy, como lo es Paquito D’Rivera, dentro de la edición número 37 del FMM, y especialmente mediante un concierto abierto al público.

“Viene gratuitamente a la Plaza Valladolid para que toda la gente pueda ir y disfrutar. Es jazz, pero ustedes saben la alegría que los cubanos siempre impregnan a este género. Estoy segura de que nos va a emocionar enormemente como saxofonista y con su quinteto (…)”, recalcó.