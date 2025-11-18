Paquito D’Rivera llega al FMM con una noche de jazz gratuita en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este viernes 21 de noviembre, la Plaza Valladolid será sede del concierto gratuito que ofrecerá Paquito D’Rivera, compositor cubano y figura emblemática del jazz latino, reconocido por su virtuosismo en el saxofón, destacó Verónica Bernal Vargas, directora general del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” (FMM).
En entrevista para MiMorelia.com, la directora señaló que es un honor contar con la participación de un artista con 16 premios Grammy, como lo es Paquito D’Rivera, dentro de la edición número 37 del FMM, y especialmente mediante un concierto abierto al público.
“Viene gratuitamente a la Plaza Valladolid para que toda la gente pueda ir y disfrutar. Es jazz, pero ustedes saben la alegría que los cubanos siempre impregnan a este género. Estoy segura de que nos va a emocionar enormemente como saxofonista y con su quinteto (…)”, recalcó.
La directora explicó que el concierto se llevará a cabo en punto de las 20:00 horas. Debido a que se trata de una presentación de jazz con espacio para la improvisación, no se cuenta con un programa definido; sin embargo, aseguró que será una función que asombrará al público asistente.
Por ello, extendió una invitación a las y los morelianos para que aparten la noche del viernes 21 de noviembre y disfruten del ritmo del jazz desde la Plaza Valladolid, espacio que —señaló— se convierte en el escenario ideal para este tipo de presentaciones al aire libre.
Además, recalcó que será una excelente oportunidad para reunirse en familia o con amigos y disfrutar de una noche distinta, llena de música de alto nivel por parte de este quinteto internacional.
Cabe resaltar que Paquito D’Rivera se ha distinguido por tender puentes entre el jazz latino, la música clásica, la tradición cubana, el tango y la música brasileña, logrando un estilo único que ha cautivado a públicos de diversas latitudes.