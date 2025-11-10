OOAPAS invierte cerca de 7 mdp al año en mantenimiento de pozos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) invierte casi siete millones de pesos al año en el mantenimiento de los pozos ubicados en la ciudad, informó Adolfo Torres Ramírez, director del organismo.

Durante una entrevista colectiva, el titular del OOAPAS reconoció la labor de los trabajadores que se encargan de realizar el mantenimiento de estas fuentes de abastecimiento de agua.

"En general, los pozos han tenido una recuperación importante, no al nivel de cuando se hicieron, pero sí al menos de los últimos años. Y esperemos que se siga en esta sintonía […]", señaló.

Torres Ramírez detalló que en total se cuenta con 125 pozos que opera directamente el OOAPAS, y cada año se destinan entre 6 y 7 millones de pesos para los trabajos de mantenimiento o rehabilitación correspondientes.