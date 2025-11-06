Ooapas se suma al Buen Fin con descuentos de hasta el 80% en adeudos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Buen Fin, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) aplicará descuentos de hasta el 80 por ciento en multas y recargos, beneficio que se mantendrá durante el resto de noviembre y todo diciembre.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Adolfo Torres Ramírez, director del Ooapas, recalcó que "con el objetivo de que la ciudadanía que presenta adeudos pueda regularizar sus cuentas, se decidió ampliar este beneficio hasta el último día de diciembre de 2025."

Cabe resaltar que los descuentos se aplicarán únicamente de manera presencial, ya sea con pago electrónico o en efectivo, en las oficinas y módulos del organismo.

Aunado a esto, indicó que actualmente el Ooapas cuenta con aproximadamente 250 mil cuentas (entre viviendas, comercios y otros giros), de las cuales más de 43 mil registran algún tipo de adeudo, ya sea por falta de pago de un bimestre o por deudas acumuladas de hasta siete años.

Torres Ramírez recordó que el año pasado, en esta misma temporada, "se brindaron 4 mil 289 atenciones relacionadas con estos descuentos, lo que representó una recaudación de más de 25 millones 449 mil pesos."

Por ello, destacó que "la expectativa para este 2025 es superar los 25 millones de pesos en ingresos derivados de esta estrategia."

Para culminar, el director señaló que "este descuento también se podrá aplicar durante el programa Ooapas en tu calle, que se direcciona a distintas colonias los días martes y jueves".

