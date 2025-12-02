Mujer atropellada en Camelinas permanece grave y buscan a su familia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de entre 60 y 65 años permanece gravemente herida y en calidad de no identificada en el Hospital de la Mujer, luego de haber sido atropellada la tarde de este martes sobre la avenida Camelinas, al sur de la capital michoacana.

La transeúnte fue impactada por una camioneta de Seguridad Penitenciaria, a unos metros de la Calzada Ventura Puente y de la zona conocida como La Paloma, frente a Plaza Fiesta Camelinas. El reporte policial indica que la víctima quedó severamente lesionada sobre la vialidad, lo que movilizó a paramédicos de Rescate y a agentes de Tránsito Municipal.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mujer vestía un suéter negro y falda azul, es de complexión robusta y tiene el cabello negro. Fue trasladada de inmediato al área de Urgencias del Hospital de la Mujer, donde permanece conectada a oxígeno y bajo atención médica especializada.