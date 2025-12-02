Nota Roja

Camioneta de Seguridad Penitenciaria arrolla a mujer en Morelia

La mujer, de entre 60 y 65 años, sufrió lesiones graves y fue hospitalizada de urgencia tras el impacto
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de entre 60 y 65 años resultó gravemente herida tras ser atropellada por una camioneta de Seguridad Penitenciaria sobre la avenida Camelinas, al sur de Morelia, según informaron fuentes policiales y de rescate.

El accidente ocurrió la tarde de este martes, a pocos metros de la Calzada Ventura Puente y de la escultura de La Paloma, justo frente a Plaza Fiesta Camelinas, en las inmediaciones de la colonia La Loma.

La identidad de la transeúnte no fue revelada. Se informó que es de complexión robusta, tiene el cabello negro y vestía un suéter negro y una falda azul al momento del incidente.

Agentes de la Policía solicitaron apoyo, tras lo cual arribaron paramédicos de Rescate, quienes brindaron los primeros auxilios a la paciente y la trasladaron de urgencia al Hospital de la Mujer.

Finalmente, personal de Tránsito realizó el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

