Morelia se prepara para albergar temporada de festivales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo de Morelia dio a conocer los festivales culturales, gastronómicos, de música y cine que se realizarán en los próximos meses, y en los cuales se espera una importante afluencia de turistas y visitantes.

En rueda de prensa efectuada en el Palacio Municipal, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, subrayó que estos últimos meses del año representan la temporada “más bella en la que se puede disfrutar de los festivales que realizan a Morelia, viene mucha gente no sólo del interior del estado, sino del país y del mundo entero (…)”.

Al respecto, compartió que ya se están preparando para recibir dichos festivales y, por consiguiente, la derrama económica que generan.

El primero será Morelia en Boca, que se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre en el Centro Cultural Clavijero, donde participarán 25 chefs de distintas partes del país, además de invitados especiales de Chile y Perú.

Posteriormente, se realizará la edición número 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), del 10 al 19 de octubre, en el que se proyectarán 102 producciones: 62 cortometrajes mexicanos, 14 documentales nacionales y 11 largometrajes mexicanos.