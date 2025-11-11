Morelia recibió cerca de 195 mil turistas en la temporada de Día de Muertos: Turismo Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con cifras preliminares, durante la temporada de Día de Muertos en Morelia se registró la presencia de aproximadamente 195 mil turistas y visitantes, informó Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.
En entrevista colectiva, la funcionaria explicó que el conteo abarca del 27 de octubre al 2 de noviembre, periodo en el que se alcanzó dicha cifra. Detalló que este año es el primero en el que se realiza el registro de manera separada al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), ya que en años anteriores ambas fechas coincidían.
Asimismo, precisó que el FICM atrajo alrededor de 110 mil turistas y visitantes, y al sumar la cifra correspondiente a la temporada de Día de Muertos, indicó que se observa un incremento de aproximadamente 20% considerando ambos periodos.
“Morelia ha confiando que ha centralizado la llegada de turistas tanto por el festival de cine, pero más por la temporada de Día de Muertos”, compartió.
Aunado a ello, Aquique Arrieta destacó que el fin de semana del 25 de octubre también se registró una alta afluencia en el Centro Histórico, derivada de eventos como el Zombie Walk, que junto con otras actividades congregó a alrededor de 50 mil personas en el primer cuadro de la ciudad.
Finalmente, indicó que la derrama económica también presentó un incremento de cerca del 30%, alcanzando más de 331 millones de pesos, lo que representa 80 millones más que el año pasado, al considerar únicamente las fechas del Festival Internacional de Cine y la temporada de Día de Muertos.
BTC