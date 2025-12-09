Morelia, primer municipio con perspectiva de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Morelia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se reconoció al municipio como ejemplo en la implementación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, destacando el protocolo de actuación para personas servidoras públicas municipales, considerado un modelo estatal que se replicará en el resto de los municipios.

La síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, subrayó que esta colaboración fortalece una cultura de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos en Morelia. Recordó que, gracias al trabajo coordinado durante la administración encabezada por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, el municipio se convirtió en el primero en Michoacán en contar con un protocolo de actuación con perspectiva de derechos humanos.