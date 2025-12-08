Gobierno de Morelia y CEDH fortalecen trabajo por los derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Ayuntamiento de Morelia y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) consolidaron su colaboración institucional mediante la firma de un convenio orientado a fortalecer la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos en el municipio, reafirmando la visión de un gobierno humano, sensible y cercano a la ciudadanía impulsada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

En su mensaje, el presidente municipal, Alfonso Martínez, subrayó la importancia de colocar a las personas en el centro del servicio público. Expresó que su administración apuesta a la capacitación y se hace énfasis en los derechos humanos, como es el caso de la capacitación en la Policía de Morelia, y la instalación de las cámaras corporales para garantizar la atención oportuna ante cualquier caso de controversia.