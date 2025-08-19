Morelia: bloquean en salida a Quiroga por padre e hijo desaparecidos; exigen ayuda

El reporte indica que ambos hombres, originarios de la tenencia de Teremendo de los Reyes, salieron rumbo a la comunidad de Chahueto con la intención de buscar unos animales, pero desde entonces no se sabe nada de ellos.

En redes sociales, familiares han denunciado que desde su desaparición no han recibido apoyo por parte de las autoridades, situación que los mantiene en estado de angustia e incertidumbre.

Noé Floriano, de 24 años, fue descrito con ojos color café, cabello negro y una cicatriz en forma de “V” en la frente. Vestía pantalón negro, chamarra gris y tenis blancos el día que desapareció.

Su padre, Alberto Floriano, de 60 años, tiene discapacidad visual y apenas puede ver. Tiene ojos cafés grandes, cabello negro, y vestía pantalón azul, camisa negra y botas de plástico blancas.