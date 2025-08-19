Morelia: bloquean en salida a Quiroga por padre e hijo desaparecidos; exigen ayuda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Familiares de Alberto Floriano Quirós y su hijo Noé Floriano, desaparecidos desde el pasado 16 de agosto en la zona rural de Morelia, bloquearon este martes la avenida Francisco I. Madero a la altura del cruce con avenida San Juanito Itzícuaro, como forma de protesta para exigir apoyo de las autoridades en su búsqueda.
De acuerdo con reportes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), la manifestación afecta la vialidad en el sentido poniente de la ciudad, por lo que se recomienda tomar precauciones y utilizar rutas alternas.
El reporte indica que ambos hombres, originarios de la tenencia de Teremendo de los Reyes, salieron rumbo a la comunidad de Chahueto con la intención de buscar unos animales, pero desde entonces no se sabe nada de ellos.
En redes sociales, familiares han denunciado que desde su desaparición no han recibido apoyo por parte de las autoridades, situación que los mantiene en estado de angustia e incertidumbre.
Noé Floriano, de 24 años, fue descrito con ojos color café, cabello negro y una cicatriz en forma de “V” en la frente. Vestía pantalón negro, chamarra gris y tenis blancos el día que desapareció.
Su padre, Alberto Floriano, de 60 años, tiene discapacidad visual y apenas puede ver. Tiene ojos cafés grandes, cabello negro, y vestía pantalón azul, camisa negra y botas de plástico blancas.
La familia hace un llamado urgente a la comunidad para que, si alguien tiene información sobre su paradero, la comparta, ya que cualquier dato, por mínimo que parezca, podría ser clave para localizarlos.
rmr