Salieron a buscar unos animales y ya no regresaron, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una familia de la tenencia de Teremendo de los Reyes, en el municipio de Morelia, solicitó ayuda urgente para localizar a Alberto Floriano Quirós y su hijo Noé Floriano, quienes desaparecieron desde el pasado sábado 16 de agosto tras salir rumbo a la comunidad de Chahueto con la intención de buscar unos animales.

La denuncia fue compartida en redes sociales por integrantes de la familia, quienes aseguran que desde su desaparición no han recibido apoyo por parte de las autoridades, situación que los mantiene en un estado de angustia e incertidumbre.

Noé Floriano, de 24 años, fue descrito con ojos color café, cabello negro y una cicatriz en forma de “V” en la frente. El día que desapareció vestía pantalón negro, chamarra gris y tenis blancos.

Su padre, Alberto Floriano, de 60 años, tiene discapacidad visual y según el reporte, apenas puede ver. Tiene ojos cafés grandes, cabello negro, y vestía pantalón azul, camisa negra y botas de plástico blancas.

La familia hizo un llamado a la comunidad y a cualquier persona que tenga información sobre su paradero para que se comunique, ya que cualquier dato, por mínimo que parezca, podría ser clave para localizarlos.