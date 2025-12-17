Morelia aprueba PAI 2026 por más de 370 mdp; esperan ampliaciones de recursos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para 2026, el Programa Anual de Inversión (PAI) de Morelia contempla más de 370 millones de pesos; no obstante, con recursos adicionales que se puedan concretar, se espera alcanzar más de 600 millones de pesos, destacó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.

Durante la cuarta sesión extraordinaria de Cabildo, en la que las y los regidores aprobaron el PAI para el ejercicio fiscal 2026, la regidora Mariana Orozco Hernández señaló que es importante mencionar que, en el PAI del próximo año, se estarán direccionando algunas obras correspondientes al presupuesto participativo de 2024 y 2025.

Al respecto, el edil Alfonso Martínez Alcázar afirmó a medios de comunicación que dichas obras sí se ejecutarán durante el próximo año.

Además, resaltó que los recortes presupuestales a los municipios por parte de la federación, así como la inflación, impactaron en la ejecución de distintos proyectos. Por lo tanto, aseveró que dichas obras que quedaron rezagadas se direccionarán para 2026.

Por consiguiente, indicó que el recurso para el PAI 2026 aprobado este miércoles en Cabildo corresponde a 372 millones 291 mil 769 pesos.