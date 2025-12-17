Morelia proyecta incremento presupuestal para Cultura y Medio Ambiente en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que, para el ejercicio fiscal 2026, la Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura), así como la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, cuenten con un incremento presupuestal para el desarrollo de distintos programas, informó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.

Desde el Centro Administrativo de Morelia (CAM), durante la tercera sesión extraordinaria de Cabildo, las y los regidores aprobaron, con 12 votos a favor, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2026 de Morelia.

Posteriormente, en entrevista para medios de comunicación, el edil señaló que, para 2026, se aprobó un presupuesto total de 3 mil 913 millones 739 mil 118 pesos, monto al que se espera sumar ingresos adicionales —como ocurrió en 2025— los cuales se estarán programando sobre la marcha, detalló.

En este tenor, se le cuestionó al alcalde cuáles serán las secretarías en las que se estima podrían contar con un incremento de recursos. Sobre el tema, indicó que, al momento, no contaba con el desglose exacto, aunque mencionó que habrá áreas con recortes, mientras que en otras sí se prevén algunos aumentos.