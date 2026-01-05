Más de 7 millones de turistas visitan Morelia en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante 2025, Morelia registró un incremento aproximado del 7.1 % en la afluencia turística, con lo cual se estima que alrededor de 7 millones de turistas y visitantes arribaron a la ciudad, destacó Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.

En rueda de prensa, la secretaria resaltó que desde 2021 se ha trabajado en distintas vertientes para fortalecer el turismo en Morelia, luego de diversas etapas como la pandemia por Covid-19.

En este tenor, precisó que la afluencia turística ha ido al alza, y que el incremento aproximado del 7.1 % representa un crecimiento en comparación con 2024, lo cual incide directamente en el beneficio económico de distintos sectores.

Por ende, recalcó que para 2025 se estima una derrama económica total de 7 mil 707 millones de pesos —cifra que todavía está en análisis—, captados por prestadores de servicios en materia de alojamiento, restaurantes, bares, guías de turismo, transporte de visitantes, espacios recreativos, deportivos y diversos comercios.