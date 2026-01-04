Vive la magia de los Reyes Magos en Tlalpujahua este 5 de enero: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tlalpujahua está listo para recibir la cabalgata de los Reyes Magos, que se realizará este lunes 5 de enero a partir de las 17:00 horas y recorrerá las calles principales del Pueblo Mágico, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Ana Hernández Juárez, directora de Turismo de Tlalpujahua, comentó que la salida de esta cabalgata se realizará desde el monumento al general Ignacio López Rayón, donde se congregarán diversos automóviles que acompañarán a los Reyes del Lejano Oriente para entregar alegría, ilusión y magia tanto a las infancias como a todas las personas que se reúnan a su paso.