Más de 40 afectados, por presunto fraude en venta de autos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de personas se manifestó este lunes en Morelia para denunciar un presunto fraude cometido por la empresa Mobility Solution Corporation, la cual opera bajo diversos nombres comerciales, según señalaron los propios afectados. La compañía estaría involucrada en la venta y financiamiento de vehículos mediante esquemas que, aseguran los denunciantes, resultaron en pérdidas económicas considerables para decenas de personas.

Según testimonios recabados por este medio, la empresa ofrecía vehículos mediante publicaciones en redes sociales, promoviendo créditos accesibles dirigidos principalmente a personas que se encuentran en buró de crédito o que no pueden comprobar ingresos ante agencias tradicionales. A pesar de haber realizado pagos iniciales y varias mensualidades, los denunciantes afirman que no recibieron los automóviles ni una explicación clara sobre el destino de su dinero.