Más de 40 afectados, por presunto fraude en venta de autos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de personas se manifestó este lunes en Morelia para denunciar un presunto fraude cometido por la empresa Mobility Solution Corporation, la cual opera bajo diversos nombres comerciales, según señalaron los propios afectados. La compañía estaría involucrada en la venta y financiamiento de vehículos mediante esquemas que, aseguran los denunciantes, resultaron en pérdidas económicas considerables para decenas de personas.
Según testimonios recabados por este medio, la empresa ofrecía vehículos mediante publicaciones en redes sociales, promoviendo créditos accesibles dirigidos principalmente a personas que se encuentran en buró de crédito o que no pueden comprobar ingresos ante agencias tradicionales. A pesar de haber realizado pagos iniciales y varias mensualidades, los denunciantes afirman que no recibieron los automóviles ni una explicación clara sobre el destino de su dinero.
Uno de los casos es el de Giovanni Lugo Padilla, quien señaló que entregó alrededor de 92 mil pesos por concepto de enganche y mensualidades, tras firmar un documento presentado como contrato. En un inicio, le aseguraron que el vehículo sería entregado tras tres mensualidades, pero luego le exigieron cubrir más del 50% del valor total. Lugo Padilla descubrió que no era el único afectado cuando vio denuncias similares en redes sociales, lo que lo motivó a organizarse con otras personas para visibilizar la situación.
Los manifestantes rechazan la propuesta de un reembolso en 25 días, al señalar que ya no confían en la empresa, y exigen la devolución inmediata de su dinero o la entrega de los vehículos. Calculan que hay más de 40 personas directamente afectadas, aunque podrían ser más los casos no reportados hasta ahora.
Anabel Reyes Fuentes, otra denunciante, relató que desde abril entregó el 50% del costo de un automóvil. A pesar de haber recibido un vehículo, éste presentó fallas mecánicas severas a las pocas semanas. Aunque la garantía fue aplicada en una ocasión, dejó de recibir atención posterior. Ella también exige el reembolso total ante el incumplimiento de las condiciones pactadas.
Además, varios afectados denunciaron cargos adicionales no informados al inicio del trámite, como impuestos, derechos, GPS y seguros, lo que incrementó de forma inesperada las mensualidades. Ante esta situación, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar caer en este tipo de esquemas y exhortaron a autoridades como la Profeco y dependencias estatales a investigar el caso. También señalaron haber intentado denunciar formalmente ante la Fiscalía, pero enfrentaron demoras en el proceso, por lo que optaron por alzar la voz públicamente.
