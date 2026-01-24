Alertan por presunto fraude en financiera de autos ubicada en la salida a Quiroga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personas que se identifican como víctimas de presunto fraude alertaron a la ciudadanía sobre una supuesta financiera ubicada en la salida a Quiroga, en Morelia, que opera bajo el nombre de AEX Morelia, señalando que el establecimiento recibe dinero por la compra de vehículos que nunca son entregados.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el modus operandi consiste en publicar anuncios en redes sociales y plataformas como Marketplace, donde se ofrecen automóviles con descuentos atractivos, enganches desde el 5%, sin revisión de buró de crédito y con supuestos planes accesibles.

Las personas afectadas señalaron que, tras acudir a las oficinas y entregar documentación oficial, se les solicita el pago de distintas cantidades de dinero; sin embargo, el vehículo prometido no es entregado, aun después de semanas o meses de espera.