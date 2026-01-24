Alertan por presunto fraude en financiera de autos ubicada en la salida a Quiroga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personas que se identifican como víctimas de presunto fraude alertaron a la ciudadanía sobre una supuesta financiera ubicada en la salida a Quiroga, en Morelia, que opera bajo el nombre de AEX Morelia, señalando que el establecimiento recibe dinero por la compra de vehículos que nunca son entregados.
De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el modus operandi consiste en publicar anuncios en redes sociales y plataformas como Marketplace, donde se ofrecen automóviles con descuentos atractivos, enganches desde el 5%, sin revisión de buró de crédito y con supuestos planes accesibles.
Las personas afectadas señalaron que, tras acudir a las oficinas y entregar documentación oficial, se les solicita el pago de distintas cantidades de dinero; sin embargo, el vehículo prometido no es entregado, aun después de semanas o meses de espera.
Entre los casos expuestos públicamente, se reportaron montos de hasta 90 mil pesos, así como otro pago reciente de 45 mil pesos, realizado minutos antes de que se hiciera el llamado de alerta. Según las víctimas, las solicitudes de devolución o solución han sido rechazadas por el personal del lugar.
Algunas personas denunciantes afirmaron que el negocio no cuenta con registro formal en Morelia, pese a utilizar un nombre similar al de una agencia nacional, lo que —aseguran— ha sido verificado por asesoría legal particular.
Durante la concentración de víctimas, elementos de Policía Morelia acudieron al sitio para brindar atención y acompañamiento, mientras se realizaban orientaciones para la presentación de denuncias ante la Fiscalía correspondiente.
Las personas afectadas hicieron un llamado a quienes consideren haber sido víctimas de este lugar a sumarse y presentar su denuncia, además de exhortar a la ciudadanía a no entregar dinero ni documentación sin antes verificar la legalidad de la empresa.
BCT