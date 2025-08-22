Más de 33,000 entrenadores de animales en México: el Congreso Animal de Morelia ofrece formación vital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con el portal de datos abiertos del Gobierno de México, actualmente se registran 33,500 personas laborando como entrenadores de animales y en ocupaciones relacionadas con el cuidado de mascotas. La mayoría tiene una edad promedio de 32.6 años, con una jornada laboral de 37 horas semanales y un ingreso mensual promedio que va desde $4,430 MXNhasta los $20,000 MXN.

Este panorama refleja un sector en crecimiento, pero con claros desafíos en términos de profesionalización, visibilidad y condiciones laborales. En respuesta a esta necesidad, el Congreso Animal de Morelia, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre en el Colegio de Morelia, antes Poliforum, reunirá a entrenadores, veterinarios, biólogos y prestadores de servicios de todo el país, con el objetivo de fortalecer el conocimiento, la ética profesional y la innovación en el trabajo con animales.