Llama PRD a investigar quién dio la orden de reprimir en la marcha en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Octavio Ocampo Córdova, exigió una investigación y consecuencias penales para determinar quién emitió las órdenes que derivaron en la agresión física contra manifestantes y, de manera particular, contra el gremio periodístico durante la marcha del pasado 15 de noviembre en Morelia.

La movilización, que en principio buscaba expresar descontento por la inseguridad, se vio empañada por enfrentamientos entre elementos policiales y los participantes, lo que resultó en lesiones documentadas a varios reporteros que cubrían los hechos, como Liliana Jiménez Nieto y Jannia Serriteño, quienes fueron agredidas mientras realizaban su labor.

Octavio Ocampo enfatizó que la revisión de protocolos no es suficiente si no se llega a la raíz de la ilegalidad, e insistió en la necesidad de ir más allá de los elementos de primera línea:

“No basta solamente con cesarlos de una posición, y vuelvo a decirlo, porque también a los elementos de la policía estatal los mandan a cumplir con una indicación y con una orden. Tiene que hacerse también la investigación de quién dio la orden para que los elementos agredieran a los manifestantes.”