Solicita CEDH separación de elemento involucrado en agresión a periodista, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán dio seguimiento a las movilizaciones registradas este sábado en diversos puntos del estado, a través de nuestros representantes en las visitadurías regionales y oficina central.

En esta ciudad de Morelia, cuando la mayoría de los asistentes ya se había retirado, se presentaron disturbios que resultaron en la detención personas. Personal de nuestro organismo se trasladó al área para ofrecer apoyo jurídico de manera inmediata a quienes lo requieran.

En relación con la agresión sufrida por una periodista durante el ejercicio de su labor, la CEDH condena enérgicamente este tipo de actos.

Por ello, giramos un oficio solicitando la separación inmediata del elemento de la Guardia Civil involucrado en esta agresión, en tanto se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

mrh

mrh