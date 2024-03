Llama AMLO a que protestas sean pacíficas este 8M

En su conferencia de prensa en este municipio, el mandatario federal aseveró que en México no hay represión, que por el contrario, "se garantizan a plenitud las libertades":

"Aprovecho para hacer también un llamado a quienes hoy se van a manifestar, que tienen todo el derecho de hacerlo, porque en nuestro país no hay represión, se garantizan a plenitud las libertades, no se limita la libertad de manifestación, de expresión, como era antes. Nada más decir que se procure protestar, manifestarse, que es su derecho, de manera pacifica".

En este sentido, AMLO pidió a las manifestantes que no recurran a la violencia ni usen artefactos, así como que se quiten la capucha, pues "vivimos en un país libre":

"Que no se tiren piedras, o bombas, que no se utilicen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidando el orden, protegiendo bienes, tiendas, comercios, sitios históricos, la catedral , el Palacio Nacional; y también con todo respeto, desde luego que no es una orden ni un mandato, ni una instrucción, es una recomendación respetuosa, que se quiten la capucha, si vivimos en un país libre para qué cubrirse".

Por último, en su mensaje dijo que "la libertad no se implora, se conquista, hay que dar la cara, también para actuar con libertad y democracia, pero el principio de la no violencia".