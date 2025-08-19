Llama AguiturMex a autoridades a mantener edificios históricos abiertos al público

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación de Guías de Turistas Certificadas de México (AguiturMex) pidió a las autoridades de Gobierno del Estado y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) mantener los edificios históricos abiertos al público, para que los turistas y visitantes puedan conocer su historia.
El vicepresidente, Gabriel Chávez Villa, especificó que estas complicaciones las encuentran principalmente en Palacio de Gobierno, el Colegio de San Nicolás, la Biblioteca Pública y el Templo de Santa Rosa de Lima, los cuales, durante el verano, es imposible visitar debido a que son periodos en los que no hay clases, existen manifestaciones o hay remodelaciones.
En el caso del Centro Cultural Clavijero, y ante los sucesos registrados en días pasados por el artista y activista Juan Maíz, en contra de la renta de inmuebles culturales ubicados en el Centro Histórico de Morelia y su detención por una falta administrativa, Chávez Villa indicó que, hasta el momento, a él no se le ha impedido el acceso y que las fechas de cierre son los lunes y cuando hay eventos grandes como el Festival Internacional de Cine.
"Para levantar el turismo hacemos un llamado a que mantengan los edificios abiertos (…), luego no podemos mostrar la belleza de los murales, la riqueza de los libros, la arquitectura y todo lo que tienen los edificios históricos", acentuó.
rmr