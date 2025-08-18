Dinero de renta de inmuebles culturales se usa en el mismo mantenimiento: Bedolla

Indicó que existe un reglamento para su cuidado y durante el arrendamiento se deben seguir las indicaciones para el cuidado del arrendamiento, además de que no se pueden programar eventos de manera continua, tanto de los que organiza el gobierno del estado o para actos particulares.

Mencionó que cualquier daño que se comenta durante un evento se debe reparar de manera inmediata.

El gobernador opinó que se debió respetar la manifestación del artista local, quien hizo su protesta con mensajes sobre la banqueta y la Policía Morelia no debió detenerlo.

rmr