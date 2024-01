La hipotenusa. Crónica sobre la despensa un domingo moreliano en el Mercado de la Feria [Galería]

En el puesto del pollo, del lado de la iglesia, no empiezan aún a despachar y otros tantos están cerrados. El señor del menudo aún no saca. La mayoría, sin embargo, ya está en su sitio. Aún es de noche. Las aves, extraídas de sus jaulas, metidas las cabezas en el agua caliente, gritan ante la inminencia de esa muerte atroz que tanto asombra a quien no vive en México. No es para menos.