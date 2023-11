Gastronomía que no duerme: las mejores opciones para “el bajón” después de la fiesta

Morelia, Michoacán (MiMorelia).- En una incansable búsqueda gastronómica, el equipo de MIMORELIA.COM ha rastreado los rincones más sabrosos de la ciudad para saciar los antojos nocturnos, porque, ¿Quién dijo que la comida solo era para el día?.

Existe una gran variedad de opciones, los lugares secretos de colonia y aquellos que todos conocen, pero estas son las taquerías, hamburgueserías y ya de paso, lugares “quitased” que sí o sí van a estar abiertos luego de las 2:00 de la madrugada.

La Cueva de Chucho

Este lugar que los propios morelianos han convertido en el comedor y punto de reunión más distinguido de todo el Centro Histórico y en donde han cenado personalidades como Regina Blandón, Alejandro Puente, e incluso, el mismísimo Luis Gerardo Méndez, es el favorito de muchos y el más odiado de otros tantos, también. Después de cierta hora, la gente suele llamarle “la burbuja” y ofrecen una amplia carta con opciones para todos los gustos y bolsillos. Los tacos cuestan 30 pesos y con dos de ellos, quedas satisfecho para que hasta el día siguiente digas “no vuelvo a beber”. Además, siempre está abierto y todo el día tienen venta de cerveza de barril.

Dirección: Calle Eduardo Ruiz #620, Centro Histórico de Morelia, frente al Cine Arcadia.

El Rey Taco

Si bien, la carne al pastor es la favorita de muchos, hay de tacos a tacos, y qué mejor si te reciben con unos frijolitos charros y una tostadita de guacamole. Este lugar a parte de rico, es muy económico y tiene varias sucursales en todo Morelia para que escojas la que te queda más cerca. Desde 2017 su horario de servicio fue ampliado hasta las 04:00 de la madrugada en algunas de sus sucursales, por lo que, ahí te encontrarás casi siempre a las personas que en el antro les dijiste “pásame tu número, al rato la conectamos”.

Direcciones: Avenida Siervo de la Nación #89, Lomas Del Valle.

Periférico Paseo de la República #1975, Colonia Primo Tapia

Avenida Madero Poniente, número conocido, Colonia Niño Artillero (Bajando el puente peatonal)

Las de Don Mane (la cerrada de San Agustín)

Estas hamburguesas son ideales si saliste de algún antro, bar, cantina o fiesta en el Centro de Morelia, ya que en el fondo de los portales que de día ofrecen antojitos típicos, de noche se vuelve un refugio para el hambre. Don Mane, una persona de la tercera edad pero con una habilidad de quitarle lo “mareado” a todos con un rico chile toreado. Desde 65 pesos, su hamburguesa sencilla promete quitarte el hambre y mandarte a dormir satisfecho.

Dirección: a unos cuantos pasos del Bar Bunbury’s

TOCRIS Comedor

En antes llamado “Señor Taco”, sorprendentemente hasta las 2:00 de la mañana ofrece desde chilaquiles, tacos y burritos, hasta crepas y malteadas. Este lugar tiene una carta muy variada y además ofrece una atención muy paciente para aquellos que ya llegan viendo borroso. Muchas veces amplían su servicio una hora más, dependiendo su demanda de comensales. Con menos de 100 pesos podrás probar varias cosas de su menú, incluyendo la bebida.

Tacos Norteños y Hamburguesas

Con tres sucursales, varios optan por terminar la fiesta aquí, ya que ofrecen servicio hasta las 5:00 de la mañana, cuando el sol comienza a decirte en la cara “buenos días”. El taco norteño es una tortilla de harina con frijoles negros refritos y carne adobada, no necesitas más para el bajón. Sobre las hamburguesas, son las hermanas gemelas de unas famosas a las que le llaman la vía, no le piden nada. Con 80 pesos te puedes comer una orden de tacos y una bebida. Si no fuera suficiente, también ofrecen café para aquello del sueño.

Direcciones: -General Jesús González Ortega #67, Colonia Centro, a un costado de la Parroquia Mater Dolorosa.

-Universidad de Salamanca #34, Colonia Vasco de Quiroga (frente a la gasolinera de la Poza Rica)

-Avenida Madero Oriente #2696, Colonia Enrique Ramírez (Frente al KFC)

Los de Carrillo

Al inicio de la avenida Juárez, y frente a una de las zonas de tolerancia de la ciudad, se encuentran los famosos tacos de Carrillo, con los clásicos de bistec, chorizo, tripa y pastor, es que a cientos de morelianos, noche tras noche les quitan el apetito, ya sean los que salieron de la fiesta o los que están trasnochados en alguna funeraria cercana, esta taqueria ofrece servicio hasta las 6:00 de la mañana, casi acariciando el horario del menudo y la birria. Los precios son accesibles y la atención es muy rápida.

Dirección: Frente a Plaza Carrillo sobre la avenida Juárez.

¿La joya de la corona? "Las Burguer Locas (Las de la vía)".

Desde 70 pesos la hamburguesa más “sencilla”, este paraíso de la grasa y el sabor te ofrece una experiencia que desafía cualquier idea de modestia. Este lugar no necesita presentación y está abierto de lunes a sábado de 18:30 a 03:00 horas, pero si eres afortunado, podrías alcanzar servicio todavía hasta las 4:00 de la madrugada. ¡Que la hora no sea un obstáculo para tu apetito nocturno!

Dirección: Avenida Michoacán s/n, Colonia Jacarandas.

Ahora bien, antes de lanzarte de cabeza a la madrugada culinaria, recuerda que todo buen taquero sabe que antes de la fiesta, hay que prepararse con un "pre copeo". Y si hablamos de pre cena, "La Taquería" es el lugar que se encargará de evitar que los mareos se los achaques a un “es que no cené”.

Ubicada estratégicamente en Av. Mil Cumbres esquina Libramiento Norte, en la colonia Lomas del Tecnológico (justo afuera del Oxxo), o en Paseo de las Jacarandas #507, en la colonia Prados Verdes (frente al Oxxo), esta cadena taquera te sorprenderá. Además, si llegas y mencionas que descubriste estos tesoros nocturnos en MIMORELIA.COM, te regalarán una orden de tacos. ¡Pretexto perfecto para llevar la fiesta a otro nivel!

Así que ya sabes, la próxima vez que sientas ese rugir de estómago después de la media noche, confía en nosotros y lánzate a descubrir los placeres nocturnos que la ciudad tiene para ofrecer. ¡Buen provecho!