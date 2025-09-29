Juez revoca permiso para corrida de toros en la Monumental de Morelia

El Ayuntamiento de Morelia informó que procederá a revocar el permiso concedido a un particular para organizar el festejo taurino, en atención a la más reciente resolución judicial.

La notificación de la decisión fue publicada la tarde de este domingo mediante la lista oficial del Poder Judicial de la Federación, y tiene efectos inmediatos: la suspensión que daba origen al permiso queda sin efecto.

“El Ayuntamiento de Morelia refrenda su respeto a la división de poderes y respeta como siempre lo ha hecho las determinaciones jurisdiccionales”, señaló la autoridad municipal en un breve comunicado.

La corrida había generado una amplia polémica debido a la legislación estatal que prohíbe los espectáculos con maltrato animal. Los organizadores habían conseguido un amparo federal que les permitía realizar el evento, el cual fue ahora revocado por el Poder Judicial.

