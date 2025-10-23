Inicia FGE investigación por muerte de perritos en Morelia; analizará sus cuerpos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició una carpeta de investigación tras el hallazgo de cinco perritos sin vida en la colonia Carlos Salazar, en esta capital michoacana.
De acuerdo con información oficial difundida por la FGE a través de redes sociales, personal ministerial acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes, con el objetivo de esclarecer el origen de los hechos y determinar si existe responsabilidad penal.
Como parte del protocolo, los cuerpos de los animales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia, procedimiento clave para conocer las causas del deceso.
La FGE señaló que continuará con las investigaciones en seguimiento a este hecho, que ha generado diversas reacciones en redes sociales por parte de colectivos animalistas y vecinos de la zona.
Hasta el momento, no se ha informado si existen personas señaladas como posibles responsables o si hay denuncias previas en torno a maltrato animal en dicha colonia.
rmr