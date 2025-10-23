Inicia FGE investigación por muerte de perritos en Morelia; analizará sus cuerpos

Como parte del protocolo, los cuerpos de los animales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia, procedimiento clave para conocer las causas del deceso.

La FGE señaló que continuará con las investigaciones en seguimiento a este hecho, que ha generado diversas reacciones en redes sociales por parte de colectivos animalistas y vecinos de la zona.

Hasta el momento, no se ha informado si existen personas señaladas como posibles responsables o si hay denuncias previas en torno a maltrato animal en dicha colonia.

rmr