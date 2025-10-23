Hallan a cinco perritos muertos en banqueta de Morelia; acusan envenenamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinco perritos de raza chihuahua fueron encontrados sin vida sobre una banqueta de la calle Defensores de Puebla, casi esquina con Río Grande, en la colonia Carlos Salazar de esta ciudad, informó RED 113.

Los cuerpos estaban tirados junto al Río Grande, en un tramo visible desde la vía pública. Vecinos alertaron al número de emergencias tras percatarse de la presencia de los caninos muertos.

Elementos de la Policía Morelia acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona. Asimismo, dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para que se iniciara una carpeta de investigación por presunto maltrato animal.

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que los animales fueron envenenados y posteriormente arrojados en el lugar. Cerca de los cuerpos fue encontrado un costal, en el que posiblemente fueron transportados antes de ser abandonados.

Las autoridades indicaron que en la zona hay cámaras de videovigilancia, por lo que se espera que el análisis de las grabaciones permita identificar a los responsables de esta presunta matanza.

rmr