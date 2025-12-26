Incendio en yonke causa afectaciones materiales; PC Municipal descarta lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la noche del 25 de diciembre, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia atendió el reporte de un incendio en un yonke, donde se estima que al menos 10 unidades resultaron involucradas, informó el coordinador Francisco Xavier Lara Medina.

Al respecto, el coordinador indicó que el personal se trasladó al yonke ubicado en la colonia Bicentenario, donde localizaron el siniestro. Debido a las características del establecimiento, los daños se concentraron en los vehículos, los cuales —señaló— eran de distintas marcas.

Lara Medina compartió que los bomberos municipales lograron acceder al lugar para iniciar las labores de combate. También contaron con el apoyo de Bomberos de Tarímbaro, lo que permitió lograr la extinción total del incendio. En la zona, indicó, permanecieron algunos puntos humeantes, aunque el área quedó sin riesgos mayores.

Finalmente, el coordinador señaló que también arribaron unidades de Protección Civil del Estado y afirmó que únicamente se registraron daños materiales en los vehículos, sin personas lesionadas.