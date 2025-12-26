SSM llama a no bajar la guardia contra el dengue en invierno

La estrategia más efectiva contra el dengue sigue siendo la eliminación de criaderos, por ello, se invita a la ciudadanía a continuar con la estrategia “Lava, Tapa, Voltea y Tira”, que consiste en lavar con jabón y cepillo tinacos, piletas, cubetas y floreros; tapar todo recipiente en el que se almacene agua; voltear objetos que no se utilicen y que puedan acumular agua de lluvia o riego; y tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no sean útiles.

Además del saneamiento básico, para quienes habitan o visitan una alta incidencia de dengue, la SSM recomienda utilizar repelente de insectos de forma regular, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y vestir ropa de manga larga y pantalones, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer.