Imprudencia de conductor de combi provoca que se quede atorado, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Vecinos de la avenida Siervo de la Nación denunciaron la imprudencia de un conductor de la combi gris en Morelia, debido a que a pesar de las condiciones en las que se encuentra la calle por la obra inconclusa decidió aventurarse y pasar por un reducido camino en el que pronto quedó atorado y casi para voltearse sobre la terracería.

“Cómo se les ocurre, están viendo que no hay manera de pasar aquí, no hay paso, no les interesa, no les preocupa y siguen pensando que uno nomás quiere dar lata”, dijo una de las vecinas.

En el video se observa que el conductor del transporte público quiso pasar por un espacio reducido, pero la falta de pericia provocó que quedará prácticamente “pendiendo de un hilo”, ya que esa parte de la calle está abierta por los trabajos que están pendientes, y es prominente el desnivel que hay entre lo que queda de la calle y la parte de terracería.