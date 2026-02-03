Le piden casi 70% de propina en bar de Morelia; "y fue mal servicio", dice

A través de Facebook, Karen relató que acudió al lugar identificado como Helena, donde la cuenta final fue de 150 pesos; sin embargo, al momento de pagar, le solicitaron una propina que representaba casi el 70% del consumo total, para pagar 253 pesos.

Según su testimonio, la atención fue escasa desde el inicio, ya que los alimentos tardaron en llegar y, cuando finalmente fueron servidos, el pedido estaba equivocado, situación que la llevó a desistir y pedir la cuenta.

La usuaria señaló que incluso tuvo que acudir directamente a la caja para pagar, debido a que no le llevaban la cuenta a la mesa, y aseguró que su molestia no fue por el monto económico, sino por lo que consideró una exigencia injustificada ante un mal servicio.

En su publicación, hizo un llamado a no normalizar este tipo de prácticas, recordando que la propina debe ser voluntaria y reflejo de la calidad en la atención.

Así lo dijo: "Quiero hacer un llamado a no tener estas malas prácticas, la propina es el resultado de un servicio y no puedes exigir algo que no estás brindando, vivimos una terrible experiencia en HELENA, un lugar sobre Av. Madero, si pueden ver la cuenta fue de $150 por qué no nos llevaban nada, y cuando llegó estaba equivocado el pedido desistimos y mejor nos queríamos ir, pedimos la cuenta y me tocó ir a la caja por qué no la llevaban, y me salen con esto ... Es un verdadero descaro, y no por la cantidad $$$ sino por la poca, escasa y casi nula atención que nos dieron (sic)".