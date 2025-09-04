Iñárritu podría visitar Morelia para función especial de "Amores perros" en el FICM

Michel destacó que se trata de una de las películas más importantes en la historia del cine mexicano y en el cine contemporáneo mundial, por lo que su proyección en Morelia será uno de los momentos más destacados del encuentro fílmico.

En ese sentido, señaló que el cineasta se encuentra actualmente en la Ciudad de México participando en celebraciones por el aniversario de la cinta, por lo que no descartó su presencia en la capital michoacana, aunque tampoco la confirmó.