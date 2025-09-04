Iñárritu podría visitar Morelia para función especial de "Amores perros" en el FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La edición 2025 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) tendrá entre sus funciones nacionales especiales la proyección de Amores perros, ópera prima de Alejandro González Iñárritu, a 25 años de su estreno.
La información se dio a conocer durante la presentación de la programación oficial por parte de Daniela Michel, directora del festival.
Michel destacó que se trata de una de las películas más importantes en la historia del cine mexicano y en el cine contemporáneo mundial, por lo que su proyección en Morelia será uno de los momentos más destacados del encuentro fílmico.
En ese sentido, señaló que el cineasta se encuentra actualmente en la Ciudad de México participando en celebraciones por el aniversario de la cinta, por lo que no descartó su presencia en la capital michoacana, aunque tampoco la confirmó.
El FICM 2025 se celebrará del 10 al 19 de octubre en su formato presencial en Morelia, con funciones virtuales disponibles a través de nuestrocine.mx. Además de la proyección de Amores perros, esta edición rendirá homenaje a María Félix, “La Doña”, con una retrospectiva de su cine y una exposición fotográfica.
En total, la programación oficial incluye 102 películas: 15 trabajos en la Sección Michoacana, 62 títulos en la de Cortometraje Mexicano, 14 Documentales y 11 largometrajes en competencia.
RYE-