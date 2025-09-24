Hay condiciones para celebrar la Noche Moreliana con tranquilidad, asegura Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Existen las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo los festejos del 29 y 30 de septiembre, en el marco del natalicio de José María Morelos y Pavón, señaló Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
En entrevista, se le cuestionó al funcionario si, ante los recientes hechos en los que se encontró un artefacto explosivo frente al Instituto Nacional de Migración (INM), se cuenta con las medidas necesarias para llevar a cabo los festejos del 29 y 30 de septiembre.
Al respecto, el secretario precisó que dicha situación se trató de un hecho "aislado y muy específico […]", por lo que consideró que existen las condiciones para que se realicen las actividades.
"A reserva de que el comisionado Pablo Alarcón manifieste, pero hay condiciones de seguridad para llevar a cabo los eventos con mucha tranquilidad […]", recalcó.
Agregó que se mantiene plena coordinación con distintas corporaciones de seguridad, tanto municipales como federales, estatales y del Ejército Mexicano. Por ello, subrayó que la población podrá disfrutar en tranquilidad de la Noche Moreliana.
Cabe resaltar que, de acuerdo con autoridades municipales, tanto para la verbena popular como para el concierto público y el desfile, se implementará un operativo interinstitucional de seguridad, similar al que se desplegó durante los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre.
