Hay condiciones para celebrar la Noche Moreliana con tranquilidad, asegura Yankel Benítez

En entrevista, se le cuestionó al funcionario si, ante los recientes hechos en los que se encontró un artefacto explosivo frente al Instituto Nacional de Migración (INM), se cuenta con las medidas necesarias para llevar a cabo los festejos del 29 y 30 de septiembre.

Al respecto, el secretario precisó que dicha situación se trató de un hecho "aislado y muy específico […]", por lo que consideró que existen las condiciones para que se realicen las actividades.