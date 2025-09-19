Claudio Alcaraz, gratis en la Madero para festejar aniversario de Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Claudio Alcaraz será uno de los encargados de encabezar la tradicional Noche Moreliana, este próximo 29 de septiembre en el Centro Histórico de la capital michoacana, como parte de los festejos por el natalicio de don José María Morelos y Pavón.

El concierto se realizará de manera gratuita sobre la avenida Madero, frente a la Catedral de Morelia, a partir de las 16:00 horas, en un escenario donde se espera la asistencia de miles de personas.

Además de Claudio Alcaraz, el cartel de la Noche Moreliana 2025 incluirá la participación del Grupo Liberación y La Dinastía de Tuzantla, quienes pondrán ambiente en una velada que forma parte de los eventos culturales y musicales organizados por el Ayuntamiento de Morelia para conmemorar al Siervo de la Nación.

La Noche Moreliana se ha convertido en una de las celebraciones más esperadas de septiembre en la capital del estado, al reunir a familias y visitantes en un ambiente festivo, lleno de música y tradición.