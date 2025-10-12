Guillermo del Toro se hace presente en el FICM y confirma creación de escuela de "stop motion"

Aunque el director de Pinocho no asistió presencialmente al festival, su mensaje fue transmitido en video en la sala 3 de Cinépolis Morelia Centro, antes de la proyección de los cortometrajes realizados por los beneficiarios de la beca ANIMÉXICO, programa que él mismo fundó junto con Alejandro Ramírez y Cinépolis.

En el mensaje, Del Toro expresó que este nuevo proyecto nace de la misma filosofía que dio origen a la beca:

“Hace algunos años, junto con Alejandro Ramírez, fundamos esta beca para impulsar la animación mexicana, con la creencia de que cuando cambias una vida, cambias una generación. Ahora quiero expandir ese trabajo con la creación de una escuela de stop motion, para que más estudiantes puedan desarrollarse y compartir su talento más allá de nuestras fronteras”.