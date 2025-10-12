Guillermo del Toro se hace presente en el FICM y confirma creación de escuela de "stop motion"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la presentación del programa de cortometrajes ANIMÉXICO en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el cineasta mexicano Guillermo del Toro anunció la creación de una escuela dedicada a la técnica de animación stop motion, con el objetivo de continuar impulsando el talento joven y fortalecer la formación profesional de animadores mexicanos.
Aunque el director de Pinocho no asistió presencialmente al festival, su mensaje fue transmitido en video en la sala 3 de Cinépolis Morelia Centro, antes de la proyección de los cortometrajes realizados por los beneficiarios de la beca ANIMÉXICO, programa que él mismo fundó junto con Alejandro Ramírez y Cinépolis.
En el mensaje, Del Toro expresó que este nuevo proyecto nace de la misma filosofía que dio origen a la beca:
“Hace algunos años, junto con Alejandro Ramírez, fundamos esta beca para impulsar la animación mexicana, con la creencia de que cuando cambias una vida, cambias una generación. Ahora quiero expandir ese trabajo con la creación de una escuela de stop motion, para que más estudiantes puedan desarrollarse y compartir su talento más allá de nuestras fronteras”.
Previo a la proyección, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del FICM, confirmó que Guillermo del Toro no pudo viajar a Morelia debido a compromisos relacionados con su agenda, pero que estará estrenándose su nueva película Frankenstein, destacando que el cineasta “sigue siendo una presencia constante en el festival” y “un aliado fundamental del cine mexicano”.
La proyección del programa ANIMÉXICO incluyó seis cortometrajes creados por becarios mexicanos en la escuela Gobelins, l’École de l’Image de París: La bestia, Rest in Peace, Nube, El ombligo de la luna, Layla y The Famous Last Show.
La beca ANIMÉXICO, fundada en 2018, ofrece apoyo económico completo, con colegiatura y manutención durante dos años a jóvenes animadores seleccionados por Gobelins. Desde su creación, nueve estudiantes mexicanos han sido beneficiados, varios de ellos reconocidos en festivales internacionales.
