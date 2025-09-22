Granada en el INM habría sido dirigida contra sudamericano: fiscal Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El artefacto explosivo localizado la mañana de este lunes frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Morelia no habría sido un ataque indiscriminado, sino dirigido contra un ciudadano sudamericano que se encontraba esperando atención en el lugar, reveló el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.
En entrevista con medios de comunicación, el titular de la Fiscalía estatal detalló que el objeto, calificado como un artefacto artesanal, fue analizado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
"Todo indica que fue una agresión dirigida a una persona en particular, de procedencia sudamericana, que estaba en espera de ser atendida en el INM", explicó.
Aunque aclaró que la información aún es preliminar, Torres Piña subrayó que se debe dar seguimiento al caso y no minimizarlo, debido a las posibles implicaciones que podría tener en materia de seguridad y movilidad de personas extranjeras en el estado.
Por tratarse de un artefacto explosivo y dada su naturaleza, el caso será turnado a la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades locales, dijo el fiscal, colaborarán en todo lo necesario para esclarecer los hechos.
Finalmente, descartó que existiera algún antecedente de amenazas relacionadas con la víctima potencial y reiteró que se trabaja en coordinación con la Policía Municipal de Morelia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Sedena.
