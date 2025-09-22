Granada en el INM habría sido dirigida contra sudamericano: fiscal Torres Piña

En entrevista con medios de comunicación, el titular de la Fiscalía estatal detalló que el objeto, calificado como un artefacto artesanal, fue analizado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Todo indica que fue una agresión dirigida a una persona en particular, de procedencia sudamericana, que estaba en espera de ser atendida en el INM", explicó.