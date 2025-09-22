SSP asegura granada hallada en el INM en Morelia; buscan al responsable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado del reporte sobre el hallazgo de una granada en las inmediaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Morelia, agentes especializados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguraron el artefacto explosivo.

Después de una llamada de emergencia al 911, el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos acudió a las instalaciones de la dependencia, ubicadas en la avenida Camelinas.