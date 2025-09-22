SSP asegura granada hallada en el INM en Morelia; buscan al responsable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado del reporte sobre el hallazgo de una granada en las inmediaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Morelia, agentes especializados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguraron el artefacto explosivo.
Después de una llamada de emergencia al 911, el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos acudió a las instalaciones de la dependencia, ubicadas en la avenida Camelinas.
El llamado se realizó luego de que una persona a bordo de un vehículo arrojara un artefacto explosivo. Gracias a las cámaras de videovigilancia del C5 Michoacán, se ha logrado identificar el vehículo y se le está dando seguimiento para dar con el responsable.
Agentes del agrupamiento especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos, confirmó que se trataba de una granada de mano de fragmentación, de color verde por lo que acordonaron el sitio y aplicaron el protocolo de actuación para prevenir accidentes.
En minutos, se realizó el aseguramiento del artefacto para su recolección y resguardo a través de una manta balística para su desactivación. En estos momentos la avenida Camelinas ya se encuentra libre a la circulación vial.
