Fuga de gas provoca incendio en restaurante de Morelia: PC Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El incendio registrado la mañana de este miércoles en el restaurante Cocol se originó por una fuga de gas en uno de los calentadores ambientales, informó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.
En entrevista, el coordinador detalló que el reporte del siniestro en este establecimiento, ubicado sobre la avenida Ventura Puente, se recibió alrededor de las 8:30 horas, y precisó que no se registraron personas lesionadas.
Indicó que desde la estación dos, ubicada sobre la avenida Camelinas, se envió una unidad de ataque rápido para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.
Lara Medina agregó que, al arribar los elementos de bomberos, trabajadores del estacionamiento ya se encontraban sofocando el incendio, por lo que se procedió a complementar las acciones de control y enfriamiento.
Asimismo, se revisaron las instalaciones eléctricas y los tanques de gas, con el objetivo de cerrar operaciones y evitar riesgos adicionales en el lugar.
Finalmente, el coordinador reiteró que la causa identificada por el personal de Bomberos fue la fuga de gas; no obstante, aclaró que, en caso de solicitarse un dictamen más detallado, serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar el análisis requerido.
RPO