Fuga de gas provoca incendio en restaurante de Morelia: PC Municipal

Lara Medina agregó que, al arribar los elementos de bomberos, trabajadores del estacionamiento ya se encontraban sofocando el incendio, por lo que se procedió a complementar las acciones de control y enfriamiento.

Asimismo, se revisaron las instalaciones eléctricas y los tanques de gas, con el objetivo de cerrar operaciones y evitar riesgos adicionales en el lugar.

Finalmente, el coordinador reiteró que la causa identificada por el personal de Bomberos fue la fuga de gas; no obstante, aclaró que, en caso de solicitarse un dictamen más detallado, serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar el análisis requerido.