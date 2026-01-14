Se incendia restaurante sobre la Ventura Puente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles se registró un incendio en el restaurante Cocol Bistró, ubicado sobre la avenida Ventura Puente, esquina con Guillermo Marconi, en la colonia Electricistas, muy cerca de Ceconexpo.

De acuerdo con el reporte de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia, la emergencia fue atendida por elementos de la estación 2, quienes se trasladaron al lugar tras el llamado de emergencia.