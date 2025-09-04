Morelia

FICM 2025 alista estrenos de Scarlett Johansson, Jim Jarmusch y Guillermo del Toro

FICM 2025 alista estrenos de Scarlett Johansson, Jim Jarmusch y Guillermo del Toro
XFICM
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025 reveló su listado de estrenos nacionales e internacionales, en el que figuran destacados cineastas mexicanos y figuras icónicas del cine mundial como Scarlett Johansson, Guillermo del Toro y Kristen Stewart.

La selección oficial incluye producciones de ficción y documental que se presentarán del 10 al 19 de octubre, durante la edición número 23 del festival.

Te puede interesar:
Revelan primeros cineastas que llegarán a Morelia para el FICM 2025
FICM 2025 alista estrenos de Scarlett Johansson, Jim Jarmusch y Guillermo del Toro

Estrenos Nacionales

Ficción mexicana

El talento nacional se hará presente con obras de directores como Danae Reynaud (Berezada), Nicolás Pereda (Cobre) y Raúl Campos (Sobriedad me estás matando), así como la esperada cinta Soy Frankelda, de los hermanos Arturo y Roy Ambriz.

Lista completa:

  • Berezada | Danae Reynaud

  • Cobre | Nicolás Pereda

  • (No sé) Cómo ser | Salvador Espinosa

  • No me sigas | Ximena García Lecuona, Eduardo Lecuona

  • Sobriedad me estás matando | Raúl Campos

  • Soy Frankelda | Arturo Ambriz, Roy Ambriz

Documental mexicano

Entre los documentales nacionales, destacan:

  • Asco: Without Permission | Travis Gutiérrez Senger

  • Gerry Adams: A Ballymurphy Man | Trisha Ziff

  • La noche eterna del Baby O | Emilio Maillé

  • PARA VIVIR: El implacable tiempo de Pablo Milanés | Fabien Pisani

Estrenos Internacionales

Ficción internacional

La sección internacional incluye películas dirigidas por figuras de renombre como Jim Jarmusch (Father Mother Sister Brother), Guillermo del Toro (Frankenstein), Richard Linklater (Nouvelle Vague) y Scarlett Johansson como protagonista de Eleanor the Great.

También destacan títulos como:

  • The Chronology of Water | Kristen Stewart

  • Dreams (Sex Love) | Dag Johan Haugerud

  • Jeunes Mères | Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

  • Resurrection | Bi Gan

  • Miros No. 3 | Christian Petzold

  • Un poeta | Simon Mesa Soto

  • La misteriosa mirada del Flamenco | Diego Céspedes

Documentales internacionales

En el rubro documental, se exhibirán cintas que abordan desde conflictos sociales hasta figuras icónicas:

  • 2000 meters to Andrivika | Mstyslav Chernov

  • Bulle Ogier | Eugénie Grandval

  • El canto de las manos | María Valverde

  • Kim Novak’s Vertigo | Alexandre O. Philippe

  • Selena y Los Dinos | Isabel Castro

  • John Lilly and the Earth Coincidence Control Office | Michael Almereyda, Courtney Stephens

El FICM 2025 promete una programación sólida y diversa, con enfoques que van desde la introspección personal hasta la crítica social, consolidando su reputación como uno de los festivales más importantes de América Latina.

rmr

estrenos
FICM 2025

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com