FICM 2025 alista estrenos de Scarlett Johansson, Jim Jarmusch y Guillermo del Toro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025 reveló su listado de estrenos nacionales e internacionales, en el que figuran destacados cineastas mexicanos y figuras icónicas del cine mundial como Scarlett Johansson, Guillermo del Toro y Kristen Stewart.
La selección oficial incluye producciones de ficción y documental que se presentarán del 10 al 19 de octubre, durante la edición número 23 del festival.
Ficción mexicana
El talento nacional se hará presente con obras de directores como Danae Reynaud (Berezada), Nicolás Pereda (Cobre) y Raúl Campos (Sobriedad me estás matando), así como la esperada cinta Soy Frankelda, de los hermanos Arturo y Roy Ambriz.
Lista completa:
Berezada | Danae Reynaud
Cobre | Nicolás Pereda
(No sé) Cómo ser | Salvador Espinosa
No me sigas | Ximena García Lecuona, Eduardo Lecuona
Sobriedad me estás matando | Raúl Campos
Soy Frankelda | Arturo Ambriz, Roy Ambriz
Documental mexicano
Entre los documentales nacionales, destacan:
Asco: Without Permission | Travis Gutiérrez Senger
Gerry Adams: A Ballymurphy Man | Trisha Ziff
La noche eterna del Baby O | Emilio Maillé
PARA VIVIR: El implacable tiempo de Pablo Milanés | Fabien Pisani
Ficción internacional
La sección internacional incluye películas dirigidas por figuras de renombre como Jim Jarmusch (Father Mother Sister Brother), Guillermo del Toro (Frankenstein), Richard Linklater (Nouvelle Vague) y Scarlett Johansson como protagonista de Eleanor the Great.
También destacan títulos como:
The Chronology of Water | Kristen Stewart
Dreams (Sex Love) | Dag Johan Haugerud
Jeunes Mères | Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Resurrection | Bi Gan
Miros No. 3 | Christian Petzold
Un poeta | Simon Mesa Soto
La misteriosa mirada del Flamenco | Diego Céspedes
Documentales internacionales
En el rubro documental, se exhibirán cintas que abordan desde conflictos sociales hasta figuras icónicas:
2000 meters to Andrivika | Mstyslav Chernov
Bulle Ogier | Eugénie Grandval
El canto de las manos | María Valverde
Kim Novak’s Vertigo | Alexandre O. Philippe
Selena y Los Dinos | Isabel Castro
John Lilly and the Earth Coincidence Control Office | Michael Almereyda, Courtney Stephens
El FICM 2025 promete una programación sólida y diversa, con enfoques que van desde la introspección personal hasta la crítica social, consolidando su reputación como uno de los festivales más importantes de América Latina.
