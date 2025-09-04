FICM 2025 alista estrenos de Scarlett Johansson, Jim Jarmusch y Guillermo del Toro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025 reveló su listado de estrenos nacionales e internacionales, en el que figuran destacados cineastas mexicanos y figuras icónicas del cine mundial como Scarlett Johansson, Guillermo del Toro y Kristen Stewart.

La selección oficial incluye producciones de ficción y documental que se presentarán del 10 al 19 de octubre, durante la edición número 23 del festival.