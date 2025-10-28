FGE pide ayuda para identificar a hombre asesinado hace dos semanas en Morelia

De acuerdo con la información oficial, la agresión ocurrió el 10 de octubre en una vivienda ubicada en la calle Cataleya. La víctima, de entre 35 y 40 años de edad, fue trasladada al Hospital General Dr. Miguel Silva, donde lamentablemente falleció días después.

El hombre permanece en calidad de desconocido. Fue descrito por la FGE como de complexión delgada, con una estatura de 1.78 metros, tez morena, cabello negro lacio y mediano, frente alta, cejas pobladas, ojos almendrados color café, nariz grande y convexa, así como barba prominente y bigote mediano negros.