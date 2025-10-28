FGE pide ayuda para identificar a hombre asesinado hace dos semanas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitó el apoyo de la ciudadanía para identificar a un hombre que perdió la vida el pasado 13 de octubre, tras ser atacado con arma de fuego en un domicilio de la colonia Ampliación Leandro Valle, en esta capital michoacana.
De acuerdo con la información oficial, la agresión ocurrió el 10 de octubre en una vivienda ubicada en la calle Cataleya. La víctima, de entre 35 y 40 años de edad, fue trasladada al Hospital General Dr. Miguel Silva, donde lamentablemente falleció días después.
El hombre permanece en calidad de desconocido. Fue descrito por la FGE como de complexión delgada, con una estatura de 1.78 metros, tez morena, cabello negro lacio y mediano, frente alta, cejas pobladas, ojos almendrados color café, nariz grande y convexa, así como barba prominente y bigote mediano negros.
Las autoridades informaron que cualquier persona que cuente con información que permita conocer la identidad del fallecido, puede comunicarse a la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso al teléfono 443 299 6701.
