Morelia

Explota cohetón en colonia Ventura Puente; no se reportan heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos policiales y bomberos atendieron el reporte de una explosión registrada en la colonia Ventura Puente, en la zona sur de Morelia. Al llegar, los uniformados confirmaron que se trataba de un cohetón que se atoró en un cable, no alcanzó a elevarse y estalló en una maceta.

El hecho ocurrió la noche de este jueves sobre la calle Lago de Pátzcuaro, cerca de la Parroquia de la Medalla Milagrosa, donde se realizaba una verbena religiosa.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales, solo un gran susto entre algunos asistentes. Al final, los patrulleros y vulcanos se retiraron del lugar.

mrh

Colonia Ventura Puente
Explosión de Cohetón

