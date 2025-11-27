Hombre pierde la vida tras caer de cuatrimoto al sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente mientras conducía una cuatrimoto sobre el Libramiento Sur de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.
El percance se registró durante la noche de este jueves, a la altura de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en las cercanías de Costco, frente al negocio Asada De Piñón.
Trascendió que el fallecido, identificado como Alfredo, de 33 años de edad, no portaba casco y viajaba a bordo del referido vehículo, una cuatrimoto marca Kawasaki, color naranja, cuando en determinado momento realizó un cambio de carril y cayó de la unidad.
La situación fue reportada al número de emergencias, por lo que al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del masculino.
Los uniformados acordonaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.
mrh