Hombre pierde la vida tras caer de cuatrimoto al sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente mientras conducía una cuatrimoto sobre el Libramiento Sur de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El percance se registró durante la noche de este jueves, a la altura de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en las cercanías de Costco, frente al negocio Asada De Piñón.

Trascendió que el fallecido, identificado como Alfredo, de 33 años de edad, no portaba casco y viajaba a bordo del referido vehículo, una cuatrimoto marca Kawasaki, color naranja, cuando en determinado momento realizó un cambio de carril y cayó de la unidad.