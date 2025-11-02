Estudiantes convocan a marchar este lunes por Carlos Manzo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Estudiantes de distintas universidades de Morelia han convocado a dos movilizaciones simultáneas para este lunes 3 de noviembre, en protesta por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Ambas marchas están programadas para iniciar a las 12:30 horas, y aunque partirán desde puntos distintos, se espera que confluyan en el mismo sitio para exigir justicia y seguridad.
Una de las convocatorias tiene como punto de partida el Monumento a Lázaro Cárdenas, mientras que la otra saldrá desde la Plaza del Caballito. Los organizadores piden a los asistentes vestir playera blanca y sombrero como símbolo de paz y unidad.
La protesta ha sido impulsada por estudiantes de distintas facultades, principalmente de Derecho y Ciencias Sociales, quienes han difundido carteles con frases como “¡Que el miedo no nos calle!” y “¡Derecho no se calla!”. Ambas convocatorias se enmarcan en una jornada de paro estudiantil y movilización ciudadana ante el clima de violencia que se vive en el estado.
Carlos Manzo fue asesinado el sábado 1 de noviembre mientras participaba en un evento público en Uruapan. El edil había denunciado amenazas en su contra y había solicitado más presencia federal en su municipio.
Cabe recordar que este domingo se llevó a cabo otra movilización que derivó en la irrupción al Palacio de Gobierno y daños en su interior. Las marchas del lunes han sido anunciadas como pacíficas, aunque se prevé un despliegue de seguridad en la zona centro de Morelia.
