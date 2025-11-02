Estudiantes convocan a marchar este lunes por Carlos Manzo en Morelia

Una de las convocatorias tiene como punto de partida el Monumento a Lázaro Cárdenas, mientras que la otra saldrá desde la Plaza del Caballito. Los organizadores piden a los asistentes vestir playera blanca y sombrero como símbolo de paz y unidad.

La protesta ha sido impulsada por estudiantes de distintas facultades, principalmente de Derecho y Ciencias Sociales, quienes han difundido carteles con frases como “¡Que el miedo no nos calle!” y “¡Derecho no se calla!”. Ambas convocatorias se enmarcan en una jornada de paro estudiantil y movilización ciudadana ante el clima de violencia que se vive en el estado.